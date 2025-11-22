Wang: “Zorgwekkend en niet rechtsstatelijk dat Constitutioneel Hof verlamd is”

VHP-parlementariër Chuanrui Wang vindt het zorgwekkend en rechtsstatelijk onverdedigbaar dat president Jennifer Simons nog steeds niet heeft gezorgd voor de benoeming van de nieuwe leden voor het Constitutioneel Hof (CHof). Hierdoor is het orgaan verlamd.

“Een Constitutioneel Hof is het geweten van de Grondwet, waakt over de rechtsstaat, beschermt fundamentele rechten en voorkomt dat macht verandert in willekeur. Op 7 mei van dit jaar is de termijn verstreken van zowel de voorzitter als van meerdere leden van het Constitutioneel Hof.

Dat betekent dat het Constitutioneel Hof op dit moment functioneert zonder een voorzitter en secretaris, maar slechts met twee of drie leden. En deze leden kunnen niet werken aan de zaken die al maanden aan behandeling wachten. Het CHof staat praktisch stil”, zei Wang donderdag in De Nationale Assemblee (DNA).

Volgens hem heeft de toenmalige voorzitter Gloria Stirling meermalen en tijdig aan de bel getrokken, maar helaas is een benoeming of herbenoeming uitgebleven. Hij noemt dit niet alleen bestuurlijk nalatig, maar dat dit ook de geloofwaardigheid van Suriname als rechtsstaat in gevaar brengt.

“In haar jaarrede heeft de president Jennifer Simons nog expliciet verwezen naar het Constitutioneel Hof en aangegeven dat de benoeming en installatie van de voorzitter en de leden door haar zouden worden verricht. Waarom duurt het zo lang? Wanneer vindt de herziening van de wet plaats, zodat de benoeming kan plaatsvinden en wanneer wordt het Constitutioneel Hof weer volledig en naar behoren bemensd?”, aldus Wang.