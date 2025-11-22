VWA-minister Misiekaba: “540.000 euro aan achterstallige huurrekening voor loods ontdekt en 1 miljoen SRD aan computers verdwenen”

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid in Suriname (VWA) is volgens minister André Misiekaba twee weken terug door een ondernemer geconfronteerd met een achterstallige rekening van 540.000 euro, omgerekend iets meer dan 20 miljoen SRD, voor het huren van een loods. De missive hiervoor is een dag voor de afgelopen verkiezingen getekend, maar volgens Misiekaba blijkt dat het ministerie de huurpenningen met terugwerkende kracht moet betalen.

“Omdat hij een loods zou hebben verhuurd aan het ministerie. Natuurlijk hebben we de zaken opgezocht, want dan moet er documentatie zijn. Wat schetst onze verbazing? Dat er geen regeringsbesluit is om een dergelijke verbintenis aan te gaan. Het is ook bij dit soort verbintenissen zo dat niet de minister tekent, maar de directeur van het ministerie. Het mooie ervan is dat er wel een missive is gevonden die op 23 mei 2025, twee dagen voor de verkiezingen, is ingediend.

Er komt dan een besluit op 24 mei om het bedrag dat ik heb genoemd met twk te betalen. Het is niet eenvoudig,” zei Misiekaba woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering. Hij twijfelde echter of het bedrag in euro of US dollars is, maar onderstreepte wel dat het om vreemde valuta gaat.

Misiekaba neemt het zijn voorganger Amar Ramadhin kwalijk dat hij zo’n contract met een ondernemer sluit om daarin artikelen vanuit de COVID-19-pandemieperiode onder te brengen.

“De artikelen zijn dus reeds vervallen en die loods wordt voor 15.000 US dollars per maand gehuurd. Dus voor drie jaren tijd is dat 540.000 US dollars of euro. Het gaat in ieder geval om vreemde valuta. En dan is er geen besluit van de regering. Want u moet als minister toestemming van de regering krijgen om een dergelijke verbintenis aan te gaan. Wij zullen de ondernemer aanschrijven en aangeven hoe wij hiertegenover staan,” stelde hij.

Volgens Misiekaba blijkt Ramadhin dezelfde modus operandi te hebben gehanteerd bij de nieuwbouw van het ministerie, die ‘om een politieke show van Ramadhin’ in gebruik werd genomen voordat het helemaal af was. Misiekaba zit nu al vier maanden aan als minister en ziet dat men nog steeds bezig is met het afronden van kleine zaken. “Dat mooie gebouw heeft een mooie auditorium en een mooie kantine, maar mijn voorganger heeft weer gemeend om twee contracten, zonder drie offertes en andere ambtelijke dingen die in place moeten zijn, te sluiten met een ondernemer.

Intussen hebben we die contracten afgezegd, want die ondernemer had een heel plan hoe hij het auditorium en de kantine zou beheren. Het bedrag per maand hiervoor was 15.000 of 20.000 SRD per maand dat de ondernemer zou betalen. En als het ministerie gebruik zou maken van de faciliteiten, moesten we toestemming vragen aan de ondernemer,” zei hij. De bewindsman heeft directeur Rakesh Gajadhar Sukul hiermee geconfronteerd en die stelde niet op de hoogte te zijn van dit contract.

Op het ministerie heeft Misiekaba een lijst met verschillende artikelen en goederen ter waarde van 1 miljoen SRD. Het gaat om computers en laptops die enkele maanden terug zijn gekocht, maar nergens terug te vinden zijn. Het gaat om zware laptops van ongeveer 75.000 SRD per stuk. Er is opdracht gegeven om hiertegen aangifte te doen. De minister noemt de situatie voorheen heel rommelig.