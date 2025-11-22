Vandaag opening tweede deel van de vernieuwde Waterkant

Vandaag zaterdag 22 november 2025 wordt het tweede deel van de vernieuwde Waterkant officieel geopend binnen het Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP). Om 11.00 uur wordt de heropende zone feestelijk in gebruik genomen in aanwezigheid van hoogwaardigheidsbekleders, waarna het gebied vanaf 14.00 uur wordt vrijgegeven voor het grote publiek.

Blikvanger in dit nieuwe deel is een openlucht amfitheater met zitplaatsen, dat ruimte moet bieden aan culturele optredens, publieksactiviteiten en kleine evenementen aan de rivier. Daarmee krijgt de historische Waterkant niet alleen een opknapbeurt, maar ook een duidelijke rol als levendig ontmoetingsplein midden in de stad.

De herinrichting van de Waterkant is een belangrijk onderdeel van PURP I, een miljoenenprogramma dat zich richt op het zichtbaar herstel van Paramaribo’s historische centrum, meer openbare ruimte en een sterker stadsidentiteit. De zone wordt zo ingericht dat de visuele en functionele band tussen rivier en stad terugkomt: met wandelpromenades, recreatieve plekken en meer groen moet de Waterkant weer een plek worden waar bewoners, ondernemers en bezoekers graag verblijven.

Daarnaast is het streven om het erfgoedkarakter te versterken, terwijl de Waterkant tegelijk een moderne stedelijke functie krijgt. Door het gebied aantrekkelijker te maken voor zowel toeristen als locals, moet de vernieuwde Waterkant een impuls geven aan een inclusieve stedelijke ontwikkeling, waarin economie, cultuur en leefbaarheid samenkomen.

Eerder, op 13 september 2025, werd het eerste deel van de Waterkant al heropend. Met de opening van deel 2 wordt de eindfase van dit traject in gang gezet. Het vernieuwde stadsdeel moet uitgroeien tot een levend erfgoedgebied waar geschiedenis, ontspanning en stadsleven elkaar ontmoeten: een Waterkant die niet alleen wordt bewaard, maar vooral opnieuw wordt beleefd.