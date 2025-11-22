HomeOnderwerpenJustitie en politieTiener levert gestolen dienstwapen van militair in bij politie
Tiener levert gestolen dienstwapen van militair in bij politie

Een 16-jarige jongen in Suriname heeft een dienstvuistvuurwapen, dat toebehoort aan een 41-jarige vrouwelijke militair, vrijwillig ingeleverd bij de politie. Het wapen was eerder uit de woning van de militair verdwenen.

De vrouw deed aangifte nadat zij vorig weekend in de nacht van zaterdag op zondag, rond 05.00 uur, ontdekte dat haar dienstwapen was weggenomen.

Ze merkte dat een shutter van de keuken ontbrak en had het vermoeden dat een buurjongen mogelijk bij de diefstal betrokken zou zijn geweest.

Kort daarna gaf een tiener het vuurwapen af aan een politieman, die het vervolgens overdroeg aan de afdeling Kapitale Delicten. Vooralsnog is niemand aangehouden.

Het verdere onderzoek is overgedragen aan de Surinaamse Militaire Politie.

