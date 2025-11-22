HomeOnderwerpenJustitie en politieSlecht zicht door stof vermoedelijke oorzaak van dodelijk truckongeval bij goudmijn
Slecht zicht door stof vermoedelijke oorzaak van dodelijk truckongeval bij goudmijn

Slecht zicht door stof vermoedelijk oorzaak dodelijk ongeval met trucks bij goudmijn

De man die vrijdagmiddag om het leven kwam bij een zware aanrijding tussen twee vrachtwagens op de Haul Road Saramacca in Suriname, is de 33-jarige truckchauffeur Faizel Sanirsad.

Vernomen wordt dat beide trucks vanuit Paramaribo richting Rosebel Gold Mines, over de weg van het goudverwerkingsbedrijf ZiJin, reden. Bestuurder A.L. reed voor, gevolgd door bestuurder Sanirsad.

Volgens de Surinaamse politie zou Sanirsad ter hoogte van km15, vermoedelijk door de hoge steenslagstof op de weg, geen goed zicht op de weg hebben. Hierdoor kon hij niet tijdig afremmen en kwam in botsing met zijn voorrijder (foto onder).

Dode bij zware aanrijding tussen vrachtwagens bij goudbedrijf Zijin

Als gevolg van de botsing raakte Sanirsad bekneld achter het stuur en overleed ter plaatse aan zijn opgelopen verwondingen. De ingeschakelde arts stelde de dood vast.

De andere chauffeur werd niet op de plek van het ongeval aangetroffen; hij was vervoerd naar het Medisch Centrum voor behandeling.

Beide voertuigen behoren toe aan twee contractorbedrijven, te weten Mallys Contractor en Euro Tech Contractor.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd het lichaam van Faizel vervoerd naar het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De afdeling Verkeer Midden is belast met het verdere onderzoek.

Dode bij zware aanrijding tussen vrachtwagens bij goudbedrijf Zijin

