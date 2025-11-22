Regering keert eenmalig SRD 1.000 uit in december

Ambtenaren en daaraan gelijkgestelden, mensen met een beperking, zwakke huishoudens en AOV-gerechtigden in Suriname krijgen in december 2025 een eenmalig bedrag van SRD 1.000, onbelast, uitgekeerd. Dit maakt het Kabinet van de President op vrijdag 21 november 2025 bekend.

De regering-Simons/Rusland heeft hiertoe besloten op basis van haar sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het beleid van de regering is erop gericht de werkende klasse, die een grote bijdrage levert aan de dagelijkse voortgang van de samenleving als geheel, tegemoet te komen zolang daartoe de mogelijkheid bestaat. De toekenning van het eenmalige bedrag aan de genoemde groepen moet gezien worden als blijk van waardering voor hun bijdrage en inzet gedurende het dienstjaar 2025. Hiermee onderstreept de regering tevens haar verantwoordelijkheid om kwetsbare groepen te ondersteunen.

Hoewel de huidige financiële situatie een enorme uitdaging vormt, is de regering zich ervan bewust dat het ook moet kunnen om de samenleving op deze wijze tegemoet te komen. Om de koopkracht iets te versterken is de regering daarom meteen na haar aantreden, akkoord gegaan met de verlaging van de loonbelasting op overwerk, vakantie-uitkering, gratificaties en bonussen. Verder spant zij zich in om de prijzen van de belangrijkste eerste levensbehoeften betaalbaar te houden.

Tevens wordt gewerkt aan vergroting van de inkomsten van de staat, het dragelijker maken van renteverplichtingen en schuldaflossingen, beheersbaar houden van de inflatie en een stabiele wisselkoers. Om gezamenlijk op te gaan naar een welvarender Suriname en welzijn voor elkeen, is het daarom ook van belang dat eenieder gemotiveerd blijft.