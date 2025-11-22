HomeOnderwerpenJustitie en politiePolitie houdt grote schoonmaak bij Klaaskreek: tientallen overtreders gepakt, trucker met vals...
Politie houdt grote schoonmaak bij Klaaskreek: tientallen overtreders gepakt, trucker met vals rijbewijs aangehouden

politie

Srefidensi Party

De politie in Suriname heeft vrijdagmorgen bij de controlepost van Klaaskreek een opvallend succesvolle verkeersoperatie uitgevoerd. Meer dan 28 weggebruikers die eerder waren veroordeeld voor verkeersovertredingen, reden nietsvermoedend in de armen van de politie van DES en het bureau Brokopondo.

Meteen ter plekke moesten zij hun opgelegde boetes betalen — of anders de cel in. Niemand koos voor hechtenis.

De grootste vangst van de ochtend was echter een bestuurder van een 18-wielige vrachtwagen, die tijdens de controle door de mand viel met een vals rijbewijs. Uit onderzoek bleek dat hij het document simpelweg had gekocht bij een zaak in Abra Broki.

De man werd direct aangehouden, voorgeleid bij een hulpofficier van justitie en vervolgens in verzekering gesteld, in afwachting van verder onderzoek.

De politie waarschuwt dat de feestdagen voor extra drukte op de wegen zorgen en roept bestuurders op tot alertheid, verkeersfatsoen en strikte naleving van instructies. Wie wil controleren of hij nog een straf te voldoen heeft, kan zijn vonnis eenvoudig verifiëren via WhatsApp op (+597) 880-8652.

