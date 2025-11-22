Moeder betrapt 14-jarige buurjongen in kamer van dochters

Een alerte moeder in Suriname heeft de 14-jarige buurjongen K.S. op heterdaad betrapt nadat hij had ingebroken in de woning. Hij bevond zich in de slaapkamer van de dochters van 12 en 14 jaar, niet wetende dat de moeder ook in de kamer aanwezig was.

Volgens de moeder had Kevin eerder bij andere buurtbewoners iets soortgelijks met hun dochter uitgehaald. Bij het zien van de moeder koos hij het hazenpad.

De moeder deed gelijk na de ontdekking aangifte tegen Kevin. Ook heeft dezelfde verdachte een dienstwapen van een buurvrouw in november, die militair is, weggenomen. Hij is door middel van braak haar huis binnengedrongen en heeft het dienstwapen buitgemaakt.

De politie heeft het wapen intussen teruggevonden. Vernomen wordt dat een jongere broer van een politieman het wapen bij de afdeling Kapitale Delicten heeft afgestaan. De broer van de politieman had het wapen eerder van Kevin afgepakt.

Verder wordt vernomen dat de verdachte met het wapen schoten had gelost vanuit een tourbus. Na zijn aanhouding verklaarde Kevin dat ook de jongere broer van de desbetreffende politieman en nog een andere jongen met het wapen hadden geschoten.

De politie heeft beide jongens gehoord, die dit met klem ontkenden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Kevin in verzekering gesteld.