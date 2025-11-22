HomeOnderwerpenJustitie en politieMoeder (41) en dochter (19) met valse Chinese paspoorten aangehouden op luchthaven
Moeder (41) en dochter (19) met valse Chinese paspoorten aangehouden op luchthaven

Controle op luchthaven Suriname
Archieffoto: Controle op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven van Suriname.

Een 41-jarige moeder en haar 19-jarige dochter zijn zaterdagmorgen op de Johan Adolf Pengel Luchthaven in Suriname aangehouden door de Immigratiedienst. Het gaat om J.H. en Y.Y., die verdacht worden van reizen met valse Chinese paspoorten.

De passagiers werden tijdens het inchecken gecontroleerd door de Immigratiedienst. Bij nadere inspectie bleek dat hun documenten niet authentiek waren, waarna direct de politie werd ingeschakeld.

Volgens de informatie zouden de verdachten van Paramaribo naar Trinidad en vervolgens naar Canada reizen.

De Immigratiedienst heeft de verdachten overgedragen aan politie van Zanderij, die de zaak inmiddels heeft overgedragen aan de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn moeder en dochter door de afdeling Fraude in verzekering gesteld.

