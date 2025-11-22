Melkcentrale werkt aan herstel na drie jaar financiële schade

HomeOnderwerpenEconomieMelkcentrale werkt aan herstel na drie jaar financiële schade
De Melkcentrale heeft in de afgelopen drie jaar een financiële schade van naar schatting 350 miljoen Surinaamse dollar geleden. Dit blijkt uit een verslag dat werd gepresenteerd tijdens de vergadering van de Melkcentrale, gehouden op vrijdag 21 november 2025.

De malversaties kwamen ruim zes weken geleden aan het licht na intern onderzoek van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Het ministerie deed aangifte, waarna de Unit Strafzaken van het Herman E. Gooding politiebureau het onderzoek heeft overgenomen. In dit kader bracht een onderzoeksteam op donderdag 20 november opnieuw een bezoek aan het staatsbedrijf.

In deze zaak zijn twaalf personen aangehouden en in verzekering gesteld. Eén persoon is inmiddels in vrijheid gesteld. Tot de verdachten behoren de voormalig directeur Dewkoemar Sitaram, de onderdirecteur Administratieve Diensten, Dharma Hardayal, en de onderdirecteur Operations, Guillamo Marlan. Hun dienstverband is beëindigd op grond van vastgesteld plichtsverzuim, schending van integriteitsnormen en het benadelen van de belangen van het bedrijf.

Rond de periode waarin de malversaties aan het licht kwamen, werd een nieuwe Raad van Commissarissen benoemd, onder leiding van president-commissaris Moche Atompai. Deze raad heeft, in nauwe samenwerking met de werknemers, belangrijke stappen gezet om de organisatie te stabiliseren. De rust onder het personeel is grotendeels hersteld: medewerkers zijn gemotiveerd en tonen bereidheid om zich volledig voor het werk in te zetten. Ook is vooruitgang geboekt bij het terugbrengen van de schuldenlast. Er zijn betalingsregelingen getroffen met zowel internationale als nationale bedrijven, en inmiddels is ruim 45% van de lokale schulden afgelost.

Tijdens de op vrijdag 21 november gehouden vergadering is tevens een nieuw directieteam aangesteld. Atompai, die de functie van president-commissaris tijdelijk vervulde, is nu benoemd tot directeur van de Melkcentrale. Larissa Bardan neemt de rol van directeur Operations op zich, terwijl Ritshik Adelaar is aangesteld als onderdirecteur Administratieve Diensten. De Raad van Commissarissen staat voortaan onder voorzitterschap van president-commissaris Anushka Sardjoe.

