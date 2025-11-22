EBS-medewerkers gewond na aanval door bijen; koe overleden door steken

Twee medewerkers van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) zijn zaterdagmorgen aangevallen door Braziliaanse bijen aan de 4e Dwarsweg. Dit bevestigd brandweervoorlichter Olton Pinas.

De arbeiders waren bezig met werkzaamheden in de omgeving toen ze plotseling werden aangevallen. Beide medewerkers liepen meerdere steken op en begaven zich op eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Tijdens de aanval werd ook een koe die in de nabijheid stond aangevallen. Het dier bezweek ter plekke aan de vele bijensteken.

Volgens Pinas kwam de bijendienst ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen en verdere slachtoffers te voorkomen.

De politie van Livorno langs het ziekenhuis geweest om zich te informeren over de gezondheidstoestand van de slachtoffers.