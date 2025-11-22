HomeOnderwerpenJustitie en politieEBS-medewerkers gewond na aanval door bijen; koe overleden door steken
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

EBS-medewerkers gewond na aanval door bijen; koe overleden door steken

-

0
braziliaanse-bijen-suriname

Srefidensi Party

Twee medewerkers van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) zijn zaterdagmorgen aangevallen door Braziliaanse bijen aan de 4e Dwarsweg. Dit bevestigd brandweervoorlichter Olton Pinas.

De arbeiders waren bezig met werkzaamheden in de omgeving toen ze plotseling werden aangevallen. Beide medewerkers liepen meerdere steken op en begaven zich op eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Tijdens de aanval werd ook een koe die in de nabijheid stond aangevallen. Het dier bezweek ter plekke aan de vele bijensteken.

Volgens Pinas kwam de bijendienst ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen en verdere slachtoffers te voorkomen.

De politie van Livorno langs het ziekenhuis geweest om zich te informeren over de gezondheidstoestand van de slachtoffers.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Melkcentrale werkt aan herstel na drie jaar financiële schade
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen