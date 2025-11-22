Auto botst na aanrijding tegen EBS-mast en vat vlam; veroorzaker rijdt door en laat kentekenplaat achter

Een Honda Fit is vanmiddag na een aanrijding tegen een EBS-mast gebotst en vervolgens in brand gevlogen op de kruising van de Lim A Po- en Watermolenstraat in Suriname.

De veroorzaker van de botsing is na het incident doorgereden en liet daarbij een losgeraakte kentekenplaat achter op de plaats van het ongeval. Het gaat om een zwartgelakte Toyota Crown met het kentekennummer PD 08-52.

De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. Ook de brandweer werd ingeschakeld en wist het vuur bij aankomst snel te blussen.

De zwaar beschadigde auto werd door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

De politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de doorrijder.