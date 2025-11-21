HomeOnderwerpenJustitie en politieZware schade na aanrijding tussen busje en personenauto
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Zware schade na aanrijding tussen busje en personenauto

-

0

Srefidensi Party

Een busje en een personenauto zijn vanmorgen vroeg hard met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Gemenelandsweg en de Waaldijkstraat in Suriname.

Het busje is na het voorval van de weg geraakt en enkele meters verder op de stoep van een winkelpand tot stilstand gekomen.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Beide voertuigen waren was niet meer rijdbaar en zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Blaka Gowtu: 28 en 29 november in Theater Rotterdam
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen