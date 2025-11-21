Zware schade na aanrijding tussen busje en personenauto

Een busje en een personenauto zijn vanmorgen vroeg hard met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Gemenelandsweg en de Waaldijkstraat in Suriname.

Het busje is na het voorval van de weg geraakt en enkele meters verder op de stoep van een winkelpand tot stilstand gekomen.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Beide voertuigen waren was niet meer rijdbaar en zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.