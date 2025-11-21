HomeOnderwerpenJustitie en politieZoon treft 72-jarige moeder bewusteloos aan; bejaarde vrouw overvallen
Zoon treft 72-jarige moeder bewusteloos aan; bejaarde vrouw overvallen

Een 72-jarige vrouw is woensdag op klaarlichte dag in haar woning aan de Patnaweg in Suriname overvallen, mishandeld en beroofd.

Haar zoon, de 44-jarige A.R., vertelt aan de redactie van Waterkant.Net dat hij ten tijde van de overval aan het werk was. Zijn moeder lag in de hangmat toen zij van achteren door twee criminelen werd aangevallen.

Ze kreeg daarbij meerdere trappen en slagen te verwerken. De daders probeerden haar de woning in te sleuren, waarbij zij ten val kwam. Op dat moment drongen de rovers het huis binnen en lieten zij de vrouw buiten achter.

Zij greep vervolgens naar haar telefoon en belde haar zoon. Toen de daders haar hoorden praten, kwamen zij naar buiten, pakten haar telefoon af en gooiden die weg. Ze moest opnieuw slagen incasseren, waardoor zij uiteindelijk bewusteloos raakte.

Uit onderzoek blijkt dat de daders 700 SRD uit haar portemonnee hebben weggenomen.

Toen de zoon rond 17.00 uur thuiskwam, trof hij zijn moeder bewusteloos aan. Hij schakelde meteen de Surinaamse politie in. De wetsdienaren gingen ter plaatse voor onderzoek.

Het slachtoffer is met een visum verwezen naar het ziekenhuis voor behandeling. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.

