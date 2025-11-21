HomeOnderwerpenMaatschappijVuurwerkshow in verband met 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname
Vuurwerkshow in verband met 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname

In de nacht van maandag 24 op dinsdag 25 november wordt om precies 00.00 uur op de Surinamerivier, ter hoogte van het Onafhankelijkheidsplein, een feestelijke vuurwerkshow gehouden in verband met 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname.

De show wordt mogelijk gemaakt dankzij sponsoring van de Suriname Chinese United Association, in samenwerking met de vuurwerkimporteurs Carline Fireworks, Choi’s Fireworks, Lieuw Kon Fa en Soeng Ngie & Co.

Het aantal of de waarde van het vuurwerk dat zal worden afgeschoten, evenals de duur van de show, is op het moment van schrijven nog niet bekend.

Voor 2025 zijn tot en met vandaag al 68 containers van 40 voet met vuurwerk in het land aangekomen en er zijn nog een aantal onderweg. De import van dit jaar is na jaren weer flink gestegen.

Dit jaar is er veel Surinaams getint vuurwerk geïmporteerd, zoals I Love Su, Bakroe, Faya Blo, Faya Lobi en Albina Watra.

