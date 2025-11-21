Tsang: “Bouw nieuwe vergaderzaal DNA gaat toch door; wachten gaat Suriname 500.000 euro kosten”

De bouw van de nieuwe vergaderzaal van De Nationale Assemblee in Suriname (DNA) gaat volgens minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) toch normaal door.

“De bouw gaat door. We hebben met de UNESCO en DNA erover gesproken. DNA is uiteindelijk de opdrachtgever en heeft besloten dat de bouw door moet gaan. Het besluit is genomen vanwege het feit dat elke maand oponthoud van het bouwen ons 50.000 euro kost.

En als we moeten wachten op het besluit van de UNESCO, dan gaat het het land een half miljoen euro kosten. Dat kunnen we niet hebben”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Voor zover OWRO heeft kunnen beoordelen, kan er nog enigszins iets veranderd worden aan de hoogte van het gebouw, omdat het lager is uitgekomen dan het was geprojecteerd. Dit was volgens hem ook een bezwaar van de UNESCO, omdat het gebouw van de zaal niet hoger mocht zijn dan het gebouw ervoor.

Een ander bezwaar is dat de footprint te groot is, maar daar zal je volgens Tsang niets aan kunnen doen.

De bewindsman had direct na zijn aantreden de bouwwerkzaamheden van deze vergaderzaal in de binnenstad van Paramaribo terstond laten stopzetten vanwege de dreiging van UNESCO om de binnenstad van Paramaribo van de UNESCO-werelderfgoedlijst te schrappen.