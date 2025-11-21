HomeNieuws uit SurinameTsang: "Bouw nieuwe vergaderzaal DNA gaat toch door; wachten gaat Suriname 500.000...
Nieuws uit SurinameOverheidUitgelicht

Tsang: “Bouw nieuwe vergaderzaal DNA gaat toch door; wachten gaat Suriname 500.000 euro kosten”

-

0
Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening

Srefidensi Party

De bouw van de nieuwe vergaderzaal van De Nationale Assemblee in Suriname (DNA) gaat volgens minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) toch normaal door.

“De bouw gaat door. We hebben met de UNESCO en DNA erover gesproken. DNA is uiteindelijk de opdrachtgever en heeft besloten dat de bouw door moet gaan. Het besluit is genomen vanwege het feit dat elke maand oponthoud van het bouwen ons 50.000 euro kost.

En als we moeten wachten op het besluit van de UNESCO, dan gaat het het land een half miljoen euro kosten. Dat kunnen we niet hebben”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Voor zover OWRO heeft kunnen beoordelen, kan er nog enigszins iets veranderd worden aan de hoogte van het gebouw, omdat het lager is uitgekomen dan het was geprojecteerd. Dit was volgens hem ook een bezwaar van de UNESCO, omdat het gebouw van de zaal niet hoger mocht zijn dan het gebouw ervoor.

Een ander bezwaar is dat de footprint te groot is, maar daar zal je volgens Tsang niets aan kunnen doen.

De bewindsman had direct na zijn aantreden de bouwwerkzaamheden van deze vergaderzaal in de binnenstad van Paramaribo terstond laten stopzetten vanwege de dreiging van UNESCO om de binnenstad van Paramaribo van de UNESCO-werelderfgoedlijst te schrappen.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
FATU knalt 20-jarig jubileum in Carré met XL Bigi Yari-show vol comedy-iconen
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen