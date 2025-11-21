Security guard zet bodyspray verkoper met kapmes onder druk en perst hem af

Een 26-jarige securityguard is door de politie in Suriname in verzekering gesteld, nadat hij een verkoper onder bedreiging van een kapmes zou hebben afgeperst en bestolen. Dit gebeurde afgelopen woensdag, nadat de aangever via sociale media bodysprays te koop had aangeboden.

Volgens het slachtoffer kreeg hij die dag een bericht van de verdachte, die interesse toonde in de bodysprays. De man, genaamd Donovan, wilde eerst de geuren testen voordat hij tot aankoop zou overgaan. De verkoper stuurde hem daarop zijn adres, zodat hij kon langskomen.

Enkele uren later kwam de verdachte op een bromfiets aan. Hij werd binnengelaten en de aangever toonde hem de verschillende geuren.

Volgens de aangever trok Donovan op een onbewaakt moment een kapmes uit zijn tas. Hij bedreigde de verkoper met de woorden: “If yu meki wan geluid, mi e kap yu.” Uit angst moest het slachtoffer zijn geld en een vingerring aan hem afstaan.

Donovan verklaarde bij de politie dat hij boos was op de verkoper, omdat deze omgang met hem zou hebben gevraagd. Daarom haalde hij een kapmes tevoorschijn. Hij pakte vervolgens 50 euro die op een tafel lag en eiste ook de vingerring van de verkoper.

Nadat Donovan was vertrokken, stuurde hij het slachtoffer een bericht waarin hij 1.000 SRD vroeg in ruil voor de gouden ring. In de hoop zijn ring terug te krijgen, betaalde de verkoper dit bedrag, maar hij kreeg het sieraad niet terug.

De verdachte verkocht de buitgemaakte ring vervolgens voor 18.000 SRD aan een juwelier. De politie heeft ook de betreffende juwelier aangehouden op verdenking van heling. De juwelier verklaarde bereid te zijn de schade aan het slachtoffer te vergoeden.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de heler heengezonden, terwijl Donovan in verzekering is gesteld wegens afpersing en diefstal met geweld.