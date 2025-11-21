Monorath reageert op aantijgingen Gajadien: “Bij GBB kan je geen rechtszaken verliezen”

“Bij GBB kan je geen rechtszaken verliezen. Niemand geeft grond aan zichzelf. De Staat geeft grond. En wanneer de Staat grond heeft uitgegeven dat een ander toebehoort, dan moet de Staat die fout corrigeren,” zei minister Harish Monorath van Justitie en Politie in Suriname woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Hij reageerde hiermee op uitlatingen van VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien, die beweert dat Monorath de Staat tijdens de vorige regeerperiode voor miljoenen heeft benadeeld door rechtszaken bewust te verliezen. De bewindsman stelde zich niet te zullen verantwoorden tegenover Gajadien.

“Laat hij zijn werk doen en ik doe mijn werk als minister. Ik doe het werk elke dag. Ik moet me focussen op belangrijke verworvenheden en niet op opmerkingen van een DNA-lid dat vindt dat ik een jonge duif ben. Overigens is het een compliment, want ik zie er kennelijk dan nog jong uit,” aldus de minister.

Monorath voerde aan dat het in veel van de cases bij het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) gaat om fouten die door de Staat zelf moeten worden gecorrigeerd. Ook is het zo dat je in veel cases geen antwoord kan geven, omdat de Staat gewoon fout is en dus veroordeeld moet worden om die fout te herstellen.

“Wanneer je in een positie zit, moet je daarom besluiten nemen die weloverwogen zijn,” aldus de minister, die Gajadien uitdaagt om alles wat hij beweert nog meer te hebben, te onthullen.