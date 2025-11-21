HomeUitgelichtMeisje krijgt 100 sit-ups als straf voor te laat komen op school...
Meisje krijgt 100 sit-ups als straf voor te laat komen op school en overlijdt

school lokaal

Een 13-jarig meisje is overleden in de Indiase deelstaat Maharashtra, nadat zij door haar lerares werd verplicht om 100 sit-ups te doen met haar schooltas op de rug als straf voor tien minuten te laat komen op school.

Het slachtoffer, een leerling van klas 6 aan de particuliere school Shree Hanumat Vidya Mandir in Vasai (Palghar-district), werd op zaterdag 8 november gestraft samen met enkele andere leerlingen die te laat waren.

Naar verluidt kreeg de 13-jarige ernstige rug- en nekklachten en werd opgenomen in het ziekenhuis. Haar gezondheid ging snel achteruit en een week later, op vrijdag 14 november, overleed ze.

Er is aangifte gedaan voor dood door schuld en de politie onderzoekt de zaak, terwijl de onderwijsautoriteiten de disciplinaire praktijken van de school onder de loep nemen. De lerares is inmiddels aangehouden

Daarnaast komen er ernstige aantijgingen naar voren dat de school mogelijk zonder de juiste vergunning opereert. Lokale activisten verklaren dat de school een waarschuwingsbord van de gemeentelijke autoriteiten verborgen zou hebben gehouden.

De familie van het slachtoffer en de gemeenschap eisen nu verantwoording van de schoolleiding en een herziening van de straf- en toezichtsprocedures op scholen.

Volgens Indiase media hebben onderwijsfunctionarissen aangegeven dat verdere maatregelen zullen volgen.

