Grote belangstelling Nederlanders voor ontmoeting met koningspaar tijdens staatsbezoek Suriname

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima willen naar Suriname
Foto (c) Kemal Rijken/Waterkant.Net

Het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Suriname zorgt nu al voor een ware stormloop. De Nederlandse ambassade maakt bekend dat meer dan duizend mensen zich hebben aangemeld voor de ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap tijdens het staatsbezoek – drie keer zoveel als er plekken beschikbaar zijn.

De inschrijving voor de ontmoeting met het koningspaar stond open voor alle in Suriname woonachtige Nederlanders van 18 jaar en ouder, die zich vóór 6 november konden registreren via een online formulier van Buitenlandse Zaken.

De belangstelling was zo groot dat de ambassade zich genoodzaakt zag een loting te organiseren. Alleen de ingelote gelukkigen ontvingen een uitnodiging per e-mail.

Wie géén bericht in zijn inbox aantrof, is automatisch uitgeloot en blijft dus noodgedwongen thuis. De ambassade laat er geen misverstand over bestaan: over de uitkomst van de loting wordt niet gecorrespondeerd.

Het koningspaar brengt op uitnodiging van president Jennifer Geerlings-Simons van maandag 1 tot en met woensdag 3 december 2025 een staatsbezoek aan Suriname. Het bezoek staat officieel in het teken van de brede samenwerking tussen Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden en de “warme banden tussen beide gemeenschappen”.

De ontmoeting met in Suriname woonachtige Nederlanders staat gepland voor woensdag 3 december, waar het koningspaar een speciaal programma heeft met de Nederlandse gemeenschap in Suriname.

