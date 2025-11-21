FATU knalt 20-jarig jubileum in Carré met XL Bigi Yari-show vol comedy-iconen

De langstlopende comedyshow van Nederland pakt groots uit: FATU bestaat 20 jaar en viert dat met een extra dikke jubileumeditie in Koninklijk Theater Carré. Op zondag 26 april 2026 wordt de beroemde schouwburg omgetoverd tot één grote comedytempel tijdens FATU XL – Bigi Yari editie met Najib Amhali, Jandino Asporaat, Jörgen Raymann en Anuar.

De voorverkoop begon al woensdag 19 november om 10.00 uur, en met de aangekondigde line-up is de kans groot dat de kaarten in rap tempo verdwijnen. Haal ze snel hier.

Waar FATU ooit begon in een kleine ruimte onder de Hofgeestflat in de Bijlmer, staat het concept nu opnieuw in één van de meest iconische theaters van Nederland. Na een volledig uitverkochte jubileumeditie in 2024 keert FATU terug naar Carré, dit keer met een nog zwaardere bezetting en een nadrukkelijk feestelijk karakter: twintig jaar comedy, cultuur en verbondenheid worden in XL-formaat gevierd.

Voor deze grote verjaardag pakt FATU uit met een uitzonderlijke line-up: Najib Amhali, Jandino Asporaat, Jörgen Raymann en Anuar delen het podium in één avond. Het publiek kan zich opmaken voor topcabaret, persoonlijke verhalen, snoeiharde grappen en herkenbare situaties uit de dagelijkse realiteit – allemaal in die typische, warme FATU-sfeer die in de afgelopen twee decennia een trouwe achterban heeft opgebouwd.

De regie van de avond ligt traditiegetrouw in handen van Jeffrey Spalburg, al twintig jaar de vaste host en het gezicht van FATU. Als cabaretier, regisseur en schrijver beweegt hij zich moeiteloos tussen podium en pen: hij maakte meerdere soloshows, is bekend van de Keti Koti Conference, werkte mee aan de Netflix-productie BAAS en schreef onder meer de roman Ik ben jullie meester en Bigi Yari (samen met Bodil de la Parra). In FATU is hij de man die publiek en artiesten aan elkaar smeedt en de avond aan elkaar praat met humor, timing en een flinke dosis persoonlijkheid.

Aan de draaitafels staat niemand minder dan DJ Phantom, de muzikale ruggengraat van FATU sinds het allereerste uur. Twintig jaar lang was er geen editie zonder hem. Zijn herkenbare mix van nostalgische, energieke en cultureel geladen beats is uitgegroeid tot het herkenbare geluid van FATU: nog voordat de eerste grap is gemaakt, staat de zaal al in de juiste vibe.

Wat ooit begon als een laagdrempelige comedy-avond in de Bijlmer, groeide in samenwerking met het Bijlmer Parktheater uit tot een landelijk fenomeen, met edities in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De formule is in al die jaren nauwelijks veranderd: grote namen, nieuw talent, een toegankelijke kaartprijs en een sfeer waarin publiek en artiesten dicht bij elkaar staan.

Met de FATU XL – Bigi Yari editie in Carré wordt die geschiedenis in één avond samengebald: een jubileumshow waarin twintig jaar podium, talent, humor en community wordt gevierd én doorgetrokken naar de toekomst. Voor comedy-liefhebbers is het bij voorbaat een avond die je maar één keer meemaakt – en dus een die je niet wilt missen.