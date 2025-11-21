Edwards: “Grond roven een besmettelijke ziekte te zijn onder een bepaalde groep”

Tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) hebben meerdere parlementariërs hun bezorgdheid geuit en duidelijkheid gevraagd met betrekking tot de uitgifte van gronden.

NDP-parlementariër Iona Edwards merkte op dat, terwijl de Inheemsen wachten op erkenning en bescherming van gronden in hun leef- en woongebieden, zij recent heeft vernomen dat er eilandjes in de Corantijn en gronden te Kabalebo, waar een sportaccommodatie is, zijn aangevraagd.

Volgens haar blijkt grond roven een besmettelijke ziekte te zijn onder een bepaalde groep. Opvallend genoeg verklaarde ze bewijsmateriaal te hebben dat een vrouwelijke VHP-parlementariër een stuk grond heeft aangevraagd te Apoera en binnenkort haar buurvrouw wordt. Zij noemde echter geen namen.

“Ik eis een onderzoek hiernaar en eis dat het ministerie deze aanvragen afwijst. En indien uitgegeven dat het nietig wordt verklaard. Het sportcomplex, bij ons bekend als het zwembadcomplex te Kabalebo, behoort de gemeenschap toe en kan nimmer aan een individu worden uitgegeven.

Grond roven lijkt een besmettelijke ziekte te zijn onder een bepaalde groep. Terwijl ze hun mond vol hebben van dubbel moraalverhaaltjes. Een parlementariër van de VHP heeft ook lef een stuk groene strook aan te vragen in Apoera. Ik vraag me af hoe vaak deze parlementariër naar Apoera gaat en wanneer ze van plan is te verhuizen? Landelijke evenredigheid kan verschillende dingen met zich meebrengen,” aldus Edwards.

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien eiste dat er bewijsmateriaal hierover ter beschikking werd gesteld en niet zomaar verwijten werden gemaakt richting de VHP. Ook parlementsvoorzitter Ashwin was het hiermee eens, maar voor hem hoefden er geen namen te worden genoemd.

Edwards stelde hierna dat het bewijsmateriaal aan de griffier zou worden overhandigd. De naam bleef nog steeds uit. NDP-fractieleider Rabin Parmessar stelde te begrijpen dat mensen zenuwachtig worden wanneer zulke zaken worden aangekaart. Hij vulde echter aan en stelde nieuws te hebben gehad dat alle eilanden in het stuwmeer zijn uitgegeven. Hij vroeg duidelijkheid hierover van de regering.