Dode bij zware aanrijding tussen vrachtwagens bij goudbedrijf Zijin

Bij een zware aanrijding vrijdagmiddag tussen twee vrachtwagens bij de zogeheten ‘haul road’ van de Zijin Rosebel Gold Mine in Suriname, heeft één persoon ter plaatse het leven gelaten.

Vernomen wordt dat één van de vrachtwagens de andere van achteren heeft aangereden, zoals in de ingezonden foto te zien is. De redactie van Waterkant.Net verneemt verder dat het slachtoffer een contrator is die net in dienst was.

De politie van Brokopondo ontving aanvankelijk een melding over een ongeval op de Bronsweg. Ter plaatse bleek dat het ging om de plant van bovengenoemd goudverwerkingsbedrijf.

De oorzaak van de aanrijding is vooralsnog niet bekend. De Surinaamse politie is bezig met het onderzoek.