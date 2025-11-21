Blaka Gowtu: 28 en 29 november in Theater Rotterdam

Op 28 en 29 november staat Theater Rotterdam Schouwburg in het teken van de voorstelling ‘Blaka Gowtu’. Deze voorstelling en het gesprek gaan over de olievondst in Suriname.

Met natuurlijk de miljarden US-oliedollars die in het vooruitzicht liggen en de vraag hoe iedereen—ook de diaspora—kan bijdragen aan het Suriname van morgen. Niet terugkijken, maar vooruit: kansen, keuzes en betrokkenheid.

Tjon Rockon is met Grande Loge een recruitment gestart – een open osso – voor werving en selectie om zoveel mogelijk mensen ervan te overtuigen om te kiezen voor het Suriname van morgen door nu de stap te maken. Hij laat zien wat er mooi is aan het land van zijn ouders en hoe jij daar een toekomst kan bouwen.

Ondanks de uitdagingen zijn er enorme kansen, bodemschatten en mogelijkheden om je persoonlijke geluk en rijkdom na te streven en een nieuwe stap te zetten in het land waar Nederland en de Nederlanders zo diep mee verbonden zijn.

Denk jij er wel eens over na om naar Suriname (terug) te gaan om daar je bijdrage te leveren en wil je je verhaal of je overwegingen delen, doe dan mee aan Blaka Gowtu in het kader van 50 jaar Surinaamse onafhankelijkheid van Nederland, op 28 en 29 november in TR25. Geef je op via Hostmasterflash@grandeloge.nl – Tickets & info: tr.nl/blakagowtu

Blaka Gowtu vindt plaats in het kader van 50 jaar Surinaamse onafhankelijkheid (Srefidensie) en is een collabo van post-theatre posse Grande Loge, Theater Rotterdam en Chokri Ben Chikha (Action Zoo Humain).