Vrouw rijdt EBS-mast kapot en komt tientallen meters verder tot stilstand

Een vrouw heeft dinsdagavond 18 november een elektriciteitsmast van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS), met een gekoppelde transformator, kapotgereden aan de Welgedacht A-weg.

Het voertuig is na het voorval tientallen meters verder, bij een goot, tot stilstand gekomen. De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

De bestuurster verklaarde dat zij over de Welgedacht A-weg reed, komende vanuit de richting van de Magentakanaalweg en gaande in die van de Indira Gandhiweg. Ter hoogte van pand nummer 86 verloor zij de controle over het stuur en reed zij de mast aan, waardoor deze in tweeën brak.

De vrouw heeft geen lichamelijk letsel opgelopen. Zij is in het bezit van een rijbewijs.

De zwaar beschadigde auto werd door een sleepdienst afgevoerd. Medewerkers van de EBS waren ingeschakeld om de aangerichte schade te herstellen.

De politie heeft de zaak in onderzoek.