HomeOnderwerpenJustitie en politieVrouw rijdt EBS-mast kapot en komt tientallen meters verder tot stilstand
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Vrouw rijdt EBS-mast kapot en komt tientallen meters verder tot stilstand

-

0

Srefidensi Party

Een vrouw heeft dinsdagavond 18 november een elektriciteitsmast van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS), met een gekoppelde transformator, kapotgereden aan de Welgedacht A-weg.

Het voertuig is na het voorval tientallen meters verder, bij een goot, tot stilstand gekomen. De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

De bestuurster verklaarde dat zij over de Welgedacht A-weg reed, komende vanuit de richting van de Magentakanaalweg en gaande in die van de Indira Gandhiweg. Ter hoogte van pand nummer 86 verloor zij de controle over het stuur en reed zij de mast aan, waardoor deze in tweeën brak.

De vrouw heeft geen lichamelijk letsel opgelopen. Zij is in het bezit van een rijbewijs.

De zwaar beschadigde auto werd door een sleepdienst afgevoerd. Medewerkers van de EBS waren ingeschakeld om de aangerichte schade te herstellen.

De politie heeft de zaak in onderzoek.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Overval op winkel Stuwmeergebied; heli evacueert arbeider met schotwond
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen