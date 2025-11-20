Suriname treft Bolivia in play-offs voor WK 2026

Suriname weet tegen wie het moet strijden voor een historische plek op het WK voetbal van 2026. Bij de loting voor de FIFA World Cup 26™-play-offs, die donderdag in het Zwitserse Zürich werd gehouden op het hoofdkantoor van de wereldvoetbalbond, werd Natio gekoppeld aan Bolivia in ‘pad 2’. En als Natio van Bolivia wint, dan moet Suriname tegen Irak.

De loting vond plaats in het zogenoemde Home of Football van de FIFA in Zürich en werd wereldwijd live uitgezonden. In totaal doen 6 landen mee aan deze play-offs. De loting bepaalt welke route zij moeten afleggen om alsnog een ticket te bemachtigen voor het WK met 48 deelnemende landen, dat van 11 juni tot en met 19 juli 2026 wordt gespeeld in Canada, Mexico en de Verenigde Staten.

Voor Suriname staat er veel op het spel. Met een goed resultaat tegen Bolivia moet Suriname vervolgens tegen Irak en blijft de droom op een allereerste WK-deelname levend. De play-offs gelden als laatste kans om zich te voegen bij de overige landen die zich al rechtstreeks hebben geplaatst voor het eindtoernooi.

De wedstrijden worden gespeeld in Mexico. De exacte speeldatum, speellocatie en aanvangstijd van de wedstrijd tegen Bolivia worden door de FIFA op een later moment definitief bevestigd.

De Surinaamse voetbalbond en de technische staf van Natio kunnen zich nu gericht voorbereiden op deze cruciale confrontatie, waarin een plaats op het wereldtoneel lonkt.