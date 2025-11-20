HomeOnderwerpenJustitie en politieSuriname levert verdachten van ‘maismoord’ Sherwin Peterhof uit aan Nederland
Suriname levert verdachten van 'maismoord' Sherwin Peterhof uit aan Nederland

De politie in Suriname heeft deze week de 57-jarige Denise S. en de 42-jarige Claimond M. uitgeleverd aan Nederland. Het tweetal werd begin november in het land aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten.

De verdachten werden gezocht in verband met de moord op de 41-jarige Sherwin Peterhof. Zijn lichaam werd op vrijdag 15 augustus aangetroffen in een maisveld net over de grens bij het Belgische Meer. Drie dagen eerder had een vriend hem als vermist opgegeven.

Uit het onderzoek blijkt dat Peterhof vlak voor zijn dood in een woning aan het Bijlmerplein in Amsterdam is geweest, waar vermoedelijk het misdrijf heeft plaatsgevonden.

Het Openbaar Ministerie in Nederland had een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor informatie die zou leiden tot de aanhouding van Denise en Claimond.

Na publicatie van hun namen en foto’s bij de Nederlandse politie, waarin werd vermoed dat zij na de dood van Peterhof naar Suriname waren gevlucht, hebben de advocaten van de verdachten contact opgenomen met de politie. Hierop hebben Denise en Claimond zich vrijwillig gemeld op een politiebureau in Suriname.

Met de arrestatie van het tweetal door de Surinaamse politie zijn inmiddels zeven verdachten opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Peterhof en het het wegmaken van zijn lichaam.

De Nederlandse politie is nog op zoek naar een achtste verdachte, van wie wordt vermoed dat hij eveneens naar Suriname is gevlucht. Mogelijk zullen ook zijn naam en foto later publiekelijk worden gedeeld.

Vermoorde Surinamer die begraven in België werd aangetroffen is Sherwin Peterhof (41)

