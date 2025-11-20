Smokkelboot vol diesel en graafmachine onderschept op Nickerierivier: ondernemer en arbeiders opgepakt

Een tip over een verdachte boot uit Guyana, eindigde woensdag in een stevige klap voor de dieselsmokkel in het Westen van Suriname. Een gemengd politieteam van Regio West hield aan de rechteroever van de Nickerierivier een dekschuit staande en deed daar een opmerkelijke ontdekking: een lading schuurzand als dekmantel, duizenden liters diesel én een graafmachine.

De politie kwam in actie na informatie dat een vaartuig vanuit buurland Guyana via de Nickerierivier Suriname was binnengevaren met gesmokkelde brandstof. De boot zou zijn vastgemaakt aan een particuliere aanmeersteiger aan de rechteroever. Agenten trokken eropuit en troffen ter plaatse de dekschuit aan, volgeladen met schuurzand. Tussen de lading stonden zeven vaten, goed voor in totaal naar schatting 5.250 liter diesel.

Bij nadere controle bleek de situatie nog vreemder: één vat was volledig leeg, een ander maar voor een kwart gevuld. Op de boot bevonden zich twee mannen, de 45-jarige R.F. en de 30-jarige S.L. Zij verklaarden tegenover de politie dat zij de diesel niet voor zichzelf, maar in opdracht van hun werkgever hadden vervoerd.

Niet lang daarna meldde ook de 44-jarige ondernemer P.Z. zich bij de steiger. Hij presenteerde zich als eigenaar van zowel de boot als de aanmeersteiger en probeerde de herkomst van de diesel te legitimeren. Volgens hem was de brandstof gewoon bij een servicestation in Nickerie gekocht. Om dat te staven, overhandigde hij twee aankoopbonnen.

Die bonnen werden echter direct door de politie gecontroleerd en bleken niet te kloppen met de aangetroffen situatie. De administratie van de ondernemer strookte niet met de werkelijkheid. Voor de wetsdienaren was dat reden genoeg om het trio geen vrij baan te geven maar in de boeien te slaan.

Zowel de ondernemer als de twee arbeiders zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau Paradise. De dekschuit met de lading schuurzand, de volledige hoeveelheid diesel én een graafmachine die zich eveneens op het vaartuig bevond, zijn in beslag genomen in het belang van het onderzoek.

De Surinaamse politie zet het onderzoek voort en probeert onder meer de exacte herkomst van de brandstof, de route van de smokkel en de eventuele betrokkenheid van andere personen in kaart te brengen.