Overval op winkel Stuwmeergebied; heli evacueert arbeider met schotwond

Drie criminelen hebben woensdag een gewapende roofoverval gepleegd op een winkel in het Stuwmeergebied in Suriname.

Een Chinese arbeider liep schotwonden op in zijn buikstreek, terwijl de winkelier een barstwond aan zijn hoofd overhield aan de beroving.

De winkelier zegt in gesprek met de redactie van Waterkant.Net dat de rovers er met een hoeveelheid goud vandoor zijn gegaan.

Een helikopter werd ingeschakeld om de gewonde arbeider naar Paramaribo te vervoeren.

Nadere bijzonderheden volgen. De politie van Brokopondo is belast met het onderzoek.