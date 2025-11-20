Nieuw uniform KPS wordt tijdens defilé op onafhankelijkheidsdag gepresenteerd

Het nieuwe uniform van het Korps Politie Suriname (KPS) zal volgens JusPol-minister Harish Monorath tijdens het defilé op 25 november 2025 worden gepresenteerd.

Voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)–vergadering woensdag ging de bewindsman in op de berichtgeving over mogelijke onrust binnen de Surinaamse Politiebond (SPB) over de korpsleiding. Volgens de politicus is het niet waar dat de politie niet zal deelnemen aan het defilé. Bewijs daarvan is de gezamenlijke oefening eerder op de dag tussen de politie en het leger.

“Alles is veiliggesteld. We hebben onze raadsvoorstellen tijdig ingediend, de missives zijn goedgekeurd en we wachten nu op uitbetaling van die reçu’s. Dan kunnen de mensen de nodige gear kopen. Gear kopen doe je niet alleen voor een incident van het defilé. Als je schoenen moet kopen of uniformen, dan ga je het zeker twee jaren gebruiken”, aldus de minister.

Monorath voerde aan verbaasd te zijn over de wijze waarop zaken in de media zijn gebracht, aangezien hij zich heeft verstaan met zowel het managementteam als de bond en geen reden ziet waarom zaken zo in de media zijn opgeblazen.

Het enige is dat hij aangekondigd heeft om op 19 december een bevorderingsreeks te hebben en daarvan moet er dus een namenlijst worden gepresenteerd. Gebleken is dat de bond deze namenlijst wil inzien.

“Als minister geloof ik in inclusie en human capital. Een deel van inclusie houdt onder andere ook in dat wanneer je dingen samen doet, het leidt tot transparantie en openbaarheid van bestuur. Als er een namenlijst is van mensen die bevorderd moeten worden, dan mag iedereen vooraf weten wie bevorderd wordt.

We gaan mensen niet zomaar bevorderen. Ik als minister ben geen voorstander van bijzondere bevorderingen gericht op politieke voorkeur en ik zal me er sterk voor maken dat ik me daar niet schuldig aan maak”, aldus de minister. Beide partijen zijn voor woensdagmiddag uitgenodigd voor een gesprek.