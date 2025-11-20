Minister Misiekaba beschuldigt voormalig directeur Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname

Minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA) heeft Maaltie Sardjoe, voormalig directeur bij het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS), ervan beschuldigd buiten haar procuratiebevoegdheid te hebben gehandeld.

Dit door medische verbruiksartikelen ter waarde van 1,1 miljoen US dollars, omgerekend 44 miljoen SRD, aan te schaffen en in een gehuurde loods in Paramaribo-Noord voor 3.000 US dollars per maand te plaatsen. Het ministerie heeft deze loods recent ontdekt en moet achterstallige huurbedragen van ongeveer drie jaar betalen.

“Medische verbruiksartikelen die gekocht zijn door de toenmalige directeur, mevrouw Sardjoe, buiten haar procuratiebevoegdheid van 50.000 euro. Zij kocht medische verbruiksartikelen ter waarde van 1,1 miljoen US dollars, omgerekend 44 miljoen SRD, uit India zonder een duidelijk onderbouwd behoefteonderzoek en zonder medeweten van de RvC van het bedrijf”, zei Misiekaba woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Deze medische verbruiksartikelen in de loods zijn bovendien vervallen. De aankopen zijn volgens Misiekaba gedaan bij een lokaal ingeschreven bedrijf dat bestaat uit een leeg kantoor met twee bureaus en enkele stoelen. Ditzelfde bedrijf met leeg kantoor heeft ook een contract bij het Mungra Medisch Centrum (MMC) in Nickerie en het Streekziekenhuis Wanica.