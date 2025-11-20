Locomotief Para straalt weer na facelift

De historische locomotief in het district Para heeft een facelift ondergaan en straalt nu weer. Medewerkers van de Technische Dienst van het commissariaat hebben gewerkt aan de opknapbeurt.

De locomotief werd in 1909 in gebruik genomen en speelde een belangrijke rol bij het vervoer van mensen en goederen van en naar het binnenland van Suriname, waaronder gouddelvers en balatableeders.

Ter gelegenheid van 25 jaar Srefidensi werd dit monument aan de gemeenschap van Para aangeboden, een initiatief van wijlen districtscommissaris Erwin Demon.

De locomotief staat vandaag de dag symbool voor de kracht en vooruitgang van het district.