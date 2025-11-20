Jeugdigen in schooluniform overvallen automobilist met listige truc

Een 30-jarige automobilist is donderdagochtend in de Abongrastraat in Suriname overvallen door twee jeugdigen, beiden gekleed in schooluniform.

Het slachtoffer, R.A., verklaarde tegenover de politie dat hij in zijn witte Toyota Regius-bus reed toen een jongen met een schooluniform hem benaderde met het verzoek om een lift naar een plek waar hij zijn telefoon zou moeten laten repareren.

Toen hij de jongen liet instappen, werd hij plotseling aangevallen door een tweede jongeman, eveneens gekleed in schooluniform. De jongens trokken hem uit het voertuig en beroofden hem van zijn bezittingen.

De daders, die ongewapend waren, zijn na de daad te voet gevlucht in de richting van de Adroestraat. Ze maakten een mobiele telefoon, een portemonnee met daarin een identiteitskaart en 1500 SRD, en een set boosterkabels buit.

Het slachtoffer liep meerdere verwondingen in het gezicht op. Hij is verwezen door de politie van Flora voor medische behandeling.

De Surinaamse politie heeft kort daarna drie verdachten aangehouden. Het gaat om de 18-jarige A.J, en twee 16-jarigen te weten N.H. en D.D.