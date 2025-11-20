In gesprek met Akwasi over zijn boek ‘Brieven aan Anton de Kom’

Op zaterdag 22 november om 15:00 uur gaat schrijver, rapper en omroepdirecteur Akwasi Owusu Ansah in gesprek over zijn meest recente boek Brieven aan Anton de Kom. In deze indringende en persoonlijke brieven richt Akwasi zich tot de SurinaamsNederlandse vrijheidsstrijder Anton de Kom – als bron van inspiratie, steun en moreel kompas in zijn eigen activisme.

De Kom streed zijn leven lang voor radicale gelijkheid en sociale rechtvaardigheid, zowel in Suriname als in Nederland. Zijn bekende oproep: Wees moedig. Wees gevreesd. Wees geliefd. Wees verstandig. vormt ook de leidraad in Akwasi’s brieven, waarin hij reflecteert op onder meer zijn toespraak tijdens de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam en de oprichting van Omroep ZWART.

Volgens het Belgisch Humanistisch Verbond is het boek “een aantrekkelijk leesbare, persoonlijke boodschap, gelardeerd met hartenkreten en inzichten die verrassend zijn.”

Er is een paneldiscussie met:

Fresco Sam-Sin – schrijver en recensent (o.a. radioprogramma OVT)

Lucinda Malbons – spoken word-artiest en voormalig boekhandelaar

Guno Jones – antropoloog en hoogleraar Anton de Kom-leerstoel aan de VU

Het programma wordt verrijkt met creatieve voordrachten van Onias Landveld.

Deze bijeenkomst is onderdeel van de reeks Anton de Kom Vandaag, georganiseerd door de Anton de Kom-leerstoel aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De editie is tot stand gekomen in samenwerking met de Surinamese Student Association (SSA), Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst en de Hogeschool Rotterdam.