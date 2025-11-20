Geparkeerde Toyota vliegt in brand bij Store 4U aan de Kwattaweg

Een korte plaspauze heeft in de vroege ochtenduren van donderdag dramatisch uitgepakt aan de Kwattaweg in Suriname. Een grijze Toyota Brevis vloog daar rond 02.00 uur volledig in brand, recht voor het winkelpand Store 4U. Het voertuig werd totaal verwoest; het gebouw liep brandschade op. Wonder boven wonder raakte niemand gewond.

Volgens de eerste informatie was de bestuurder met zijn auto onderweg vanaf Plein richting Kwatta, toen hij ter hoogte van Store 4U stopte. Hij parkeerde de auto op het trottoir en stak de weg over om te urineren. In de wagen lag zijn 16-jarige jongere broer te slapen. Toen de man enkele ogenblikken later terugkwam, stond zijn auto in lichterlaaie.

De tiener in de auto merkte de rook en vlammen op tijd op en wist het voertuig nog net te verlaten voordat het volledig door het vuur werd opgeslokt. Volgens de beschikbare informatie deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De voorlichter van de Surinaamse brandweer, Olton Pinas, laat weten dat de brand vermoedelijk is ontstaan in de buurt van de handrem, mogelijk als gevolg van een elektrische storing.

De wagen brandde volledig uit. Door de hitte en de uitslaande vlammen liep het pand van Store 4U eveneens schade op.

De politie van Munder kwam na de melding ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek. Zowel de exacte oorzaak van de autobrand als de rol van eventuele andere inzittenden wordt verder uitgezocht.