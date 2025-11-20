HomeOnderwerpenJustitie en politieGeen veroordeling in zaak Vishnudatt; advocaat noemt dit een overwinning
Geen veroordeling in zaak Vishnudatt; advocaat noemt dit een overwinning

Robert Vishnudatt
Robert Vishnudatt - Beeld (c) screenshot D-TV Express

Srefidensi Party

In de zaak tegen de politiek leider van de Volkspartij Leefbaar Suriname, Robert Vishnudatt, is de rechtbank te Amsterdam vandaag niet gekomen tot een veroordeling.

Dat heeft zijn advocaat Gerald Roethof in een persverklaring laten weten. De raadsman noemt dit terecht en geeft aan dat dit alleen al te zien is als een overwinning voor Vishnudatt.

Volgens het Noord-Hollands Dagblad had het Openbaar Ministerie in Nederland in deze zaak tien maanden cel geëist voor de Surinaams politicus vanwege belastingfraude.

Het OM had volgens Roethof in deze zaak uitdrukkelijk verzocht om vandaag vonnis te wijzen. De rechtbank heeft anders beslist en heeft het onderzoek in de zaak heropend.

“De rechtbank maakt met deze beslissing wat mij betreft duidelijk dat ze graag de kant van het verhaal van de heer Vishnudatt willen horen. Dat geeft vertrouwen in het verdere verloop van deze procedure”, zegt Roethof.

OM Nederland eist 10 maanden cel tegen politiek leider Volkspartij Leefbaar Suriname

BakkaNa Party

