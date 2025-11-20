De olie ‘boom’ kan een vloek worden, waarschuwt minister Brunings

Suriname staat aan de vooravond van een economische ommekeer door de verwachte miljardeninkomsten uit offshore olie, maar minister van Olie en Milieu Patrick Brunings slaat een opvallend scherpe waarschuwing: “De olie ‘boom’ kan een vloek worden” zegt hij in De Telegraaf.

Vanaf 2028 kan Suriname volgens IMF-inschattingen tot 3 miljard dollar per jaar verdienen aan olieproductie. Toch leeft 40 procent van de bevolking vandaag in armoede en verdient de gemiddelde Surinamer minder dan 500 euro per maand.

Brunings vreest dat Suriname, net als Nederland met het Groningse gas, in de val kan lopen van geldverspilling en economische ontwrichting.

“Wij mogen niet bezwijken aan de Hollandse ziekte,” zegt de minister tegen de krant. Hij benadrukt dat de opbrengsten alleen zin hebben als ze worden gebruikt voor structurele ontwikkeling, zoals moderne landbouw, beter toerisme, investeringen in onderwijs en het opzetten van een fonds naar Noors model – bedoeld voor langdurige, niet-oliegerelateerde groei.

Suriname produceert bovendien minder CO₂ dan het regenwoud weet te absorberen, maar krijgt daar geen compensatie voor. Via een nieuw akkoord kan het land nu eindelijk carbon credits verhandelen, wat volgens Brunings een broodnodige financiële impuls kan opleveren.

Tegelijkertijd waarschuwt hij dat de rijkdom het land kan schaden als de politiek vervalt in oude patronen. “Dit is te belangrijk. We moeten niet dezelfde fout maken als anderen. Als we dit verkeerd doen, kan olie onze grootste vloek worden.”