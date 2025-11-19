‘Suriname simpelweg overrompeld door vechtlust en passie van Guatemala’

Bondscoach Stanley Menzo is glashelder over de oorzaak van de 3-1 nederlaag van Suriname tegen Guatemala: het had niets te maken met pech, maar alles met mentaliteit en speelstijl.

Volgens Menzo werd Suriname simpelweg overrompeld door de vechtlust en passie van Guatemala, schrijft voetbalzone.nl.

Waar de Surinaamse spelers zijn opgegroeid met verzorgd, Nederlands positiespel, werd de wedstrijd in Guatemala een harde, fysieke strijd. “Zij gingen veel verder in de duels dan wij. Daar waren we niet goed genoeg op voorbereid,” geeft de bondscoach toe.

Natio kwam daardoor nauwelijks aan het eigen spel toe. In balbezit kon de ploeg geen overwicht creëren en elke poging tot opbouw werd al vroeg verstoord. “Ze waren overal. Het leek soms alsof zij met twaalf man op het veld stonden,” zegt Menzo beeldend.

“We hebben terecht verloren,” stelt hij zonder omweg. Hij wijst erop dat Suriname in deze regio niet alleen technisch, maar ook mentaal en fysiek sterker moet zijn.

Dat Suriname ondanks de kansloze nederlaag toch nog via de play-offs mag hopen op WK-deelname, verandert voor Menzo niets aan zijn analyse. In zijn ogen weet de Surinaamse ploeg nu precies waarom het misging tegen Guatemala – en wat er moet veranderen om te voorkomen dat de WK-droom alsnog definitief uit elkaar spat.