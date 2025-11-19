HomeNieuws uit SurinameSuriname grijpt naast rechtstreeks WK-ticket na pijnlijke 3-1 nederlaag tegen Guatemala
Suriname grijpt naast rechtstreeks WK-ticket na pijnlijke 3-1 nederlaag tegen Guatemala

Suriname grijpt naast direct WK-ticket na pijnlijke nederlaag tegen Guatemala

Suriname is er dinsdagavond 17 november 2025 niet in geslaagd zich rechtstreeks te plaatsen voor het Wereldkampioenschap voetbal. In de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd in groep G verloor Natio met 3-1 van Guatemala.

De wedstrijd, die in Guatemala werd gespeeld, had voor Suriname enorme belangen. Bij winst had Natio uitzicht op directe plaatsing, maar door de nederlaag en de uitslag in de andere groepswedstrijd, viel die droom in duigen.

Panama won tegelijkertijd met 3-0 van El Salvador en bemachtigde daardoor het felbegeerde WK-ticket, ten koste van Suriname.

In de eerste helft wist Suriname het nog goed dicht te houden. Beide ploegen kregen kansen en Guatemala liet duidelijk haar kracht zien. De ploegen gingen met een 0-0 stand de rust in, waardoor alles nog mogelijk was.

Kort na de hervatting ging het echter mis voor Natio. In de 49e minuut kwam Guatemala op 1-0 en nam het zichtbaar het overwicht in de wedstrijd.

Suriname oogde na de openingstreffer aangeslagen en slaagde er niet meer in om het spel te kantelen. Guatemala profiteerde daar dankbaar van en wist niet veel later de tweede en derde treffer te maken. Natio kwam in de resterende speeltijd niet meer tot scoren, waardoor de eindstand 3-0 werd en de WK-droom voorlopig uiteen spatte.

Met de nederlaag tegen Guatemala en de gelijktijdige overwinning van Panama op El Salvador, eindigt Suriname de WK-kwalificatiereeks in mineur. Waar vooraf gehoopt werd op een historische directe plaatsing, rest nu vooral teleurstelling.

