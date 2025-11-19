HomeNieuws uit SurinameSaya: "Niet de naam VHP veranderen, maar Chan vervangen"
Saya: “Niet de naam VHP veranderen, maar Chan vervangen”

Saya en chan
Foto (c) Edited by Waterkant.net

Srefidensi Party

De Haïtiaanse ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon ziet geen enkele noodzaak in een naamsverandering voor de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP). Als sponsor en ondersteuner van deze partij vindt hij juist dat voorzitter Chan Santokhi moet worden vervangen, omdat die te veel liegt. Saya vergelijkt Santokhi zelfs met een Aboma.

“Als je een nieuwe wind wil hebben, dan ga je dingen moeten veranderen. Maar de naam is niet het probleem. Het is de mens die het probleem is. Chan na eerste man san e ley! Hij liegt en hij is gevaarlijk! Hij is daarom de eerste man die ze binnen de VHP moeten vervangen. Want hij is een Aboma.

Hij is zelfs gevaarlijk voor de Staat en de burgers in Suriname”, zei Saya op D-TV Express. De ondernemer gelooft overigens niet dat Santokhi de ruim 46.000 stemmen bij de afgelopen verkiezingen op een eerlijke wijze heeft gehaald.

Saya zei in juli nog dat Santokhi bij de vorige regeerperiode een bepaalde modus operandi had waarbij hij steeds de blakaman, vooral degenen die een zaakje of onderneming hadden en kritiek leverden, liet opsluiten om hen te breken.

In zijn geval werd hij door de kantonrechter vrijgesproken, maar desondanks weigerde de procureur-generaal zijn in beslag genomen spullen terug te geven. Aan de andere kant werden mensen als Jairadj ‘Pets’ Gajadien niet aangepakt.

“Chan no lobi blakaman. Chan abi wan probleem nanga blakaman,” aldus de ondernemer, die toen ook beweerde dat Santokhi hem wilde doden.

BakkaNa Party

