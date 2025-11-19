Saamaka-delegatie uit Suriname maakt indruk op COP30 in Brazilië

De Vereniging Saamaka Gemeenschappen (VSG) heeft deze week een opvallende bijdrage geleverd aan de 30e VN-klimaatconferentie (COP30) in Belém. Met een delegatie van twintig vertegenwoordigers vroeg de organisatie om directe klimaatfinanciering voor lokale gemeenschappen én om erkenning van de traditionele kennis van de Saamaka als sleutel in de strijd tegen klimaatverandering.

VSG-directeur Hugo Jabini benadrukte tijdens verschillende bijeenkomsten dat de Saamaka al eeuwenlang hoeders zijn van het Surinaamse bos, maar nu zelf zwaar worden getroffen door de klimaatcrisis. “De tijd van praten is voorbij. Wij zijn de hoeders van het bos, maar we dragen de zwaarste lasten van klimaatverandering,” zei hij. “Wij roepen de regionale en internationale gemeenschap op om een radicale verschuiving te maken naar directe financiering die door onze gemeenschappen zelf beheerd wordt.”

Volgens de VSG komt nu slechts een klein deel van internationale klimaat- en natuurfondsen daadwerkelijk terecht bij de mensen in het bos, omdat veel middelen blijven steken bij tussenliggende NGO’s en instituties. De organisatie pleit daarom voor directe, toegankelijke financiering voor lokale gemeenschappen, zodat zij hun eigen aanpassings- en weerbaarheidsprojecten kunnen uitvoeren.

De VSG deed daarnaast concrete voorstellen, waaronder de internationale erkenning van Community Conserved Area’s (CCA’s) – traditioneel beheerde natuurgebieden – als fundament voor duurzaam bosbeheer. Ook riep de vereniging op tot sterke partnerschappen tussen overheid, lokale gemeenschappen en regionale en internationale organisaties om het bos zowel sociaal-cultureel als ecologisch duurzaam te kunnen behouden. Bijzondere nadruk werd gelegd op het betrekken en versterken van jongeren en vrouwen.

Een belangrijk onderdeel van de boodschap van de VSG was het belang van inheemse en traditionele kennis. De eeuwenoude ervaring van de Saamaka met duurzaam bosgebruik biedt volgens de organisatie waardevolle handvatten tegen ontbossing en ecosysteemschade. De VSG riep beleidsmakers, wetenschappers en internationale instellingen op om deze kennis structureel te verankeren in klimaatbeleid, in plaats van die slechts symbolisch te erkennen.

De aanwezigheid van de VSG op COP30 kreeg extra lading door een cultureel optreden van de Seketie-groep in de groene zone van de conferentie. Saamaka-vrouwen en Basia Paul Wooje uit Guyaba brachten liederen, dans en muziek in traditionele pangi’s, waarin de verbondenheid met het bos centraal stond. Het optreden werd gepresenteerd als een krachtige vorm van advocacy: een manier om de boodschap van bosbescherming ver buiten de grenzen van Suriname hoorbaar te maken.

Met haar deelname aan COP30 wil de VSG duidelijk maken dat de Saamaka niet alleen slachtoffers zijn van klimaatverandering, maar ook onmisbare partners in het oplossen ervan. De organisatie vraagt om directe betrokkenheid, eerlijke verdeling van middelen en daadwerkelijke erkenning, zodat de mensen die het bos al generaties lang beschermen, dat ook in de toekomst kunnen blijven doen.