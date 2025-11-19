Politieman en concessiehouder aangehouden na onderzoek illegale wapens en machtsmisbruik

Een grootschalig politieonderzoek in Brokopondo heeft deze week geleid tot de aanhouding van een politieagent en een houder van een goudconcessie, nadat informatie binnenkwam over mogelijke illegale wapenhandel, misbruik van politiebevoegdheden.

De zaak kwam aan het rollen nadat de politie in Suriname begin deze week meerdere berichten ontving waarin ernstige zorgen werden geuit over activiteiten van Pascal Brunswijk, zoon van de voormalig vicepresident.

Hij zou gemaakte afspraken niet nakomen, mogelijk grondstoffen hebben weggenomen van een Chinees goudbedrijf in het gebied, maar ook onder politiebescherming opereren. Verder zou een inspecteur gemeld hebben dat twee politie-inspecteurs zich op locatie provocerend zouden hebben gedragen en lijken te hebben meegewerkt aan activiteiten van Pascal Brunswijk.

De indruk ontstond dat bepaalde politieleden onrechtmatig bescherming verleenden en daarmee een schijn van juridische dekking creëerden. De Surinaamse politie werd dringend verzocht extra ondersteuning te sturen naar het gebied.

Tijdens het onderzoek werd bij de politieman R.M. een AK-47 met tientallen patronen aangetroffen. Zijn verklaringen over het vuurwapen bleken tegenstrijdig en oncontroleerbaar. Ook concessiehouder D.L. kwam in beeld nadat hij wisselende verklaringen gaf over een illegaal AR-15-geweer. In zijn voertuig werd een Glock Roni-conversiekit met vijftien patronen gevonden.

Getuigen zouden eerder gemeld hebben dat er met een zwaar automatisch wapen was geschoten door politiemannen die aan Brunswijk gelieerd zouden zijn. R.M. erkende later dat hij het automatische vuurwapen in bezit had.

Tijdens zijn vlucht voor de politie viel M. van een ATV, waarbij hij verwondingen opliep. Hij werd aangehouden en is momenteel onder politiebewaking opgenomen in het ziekenhuis.

De Surinaamse politie doet verder onderzoek in deze zaak.