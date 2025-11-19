‘Minister Currie vanwege gezondheidsredenen in het buitenland’

Minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname (MINOWC) is al enkele weken niet publiekelijk gezien.

Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) zei woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)–vergadering dat Currie vanwege gezondheidsredenen in het buitenland vertoeft en mogelijk deze week terug is in Suriname.

Tsang zou graag zaken met betrekking tot gebouwen en ruïnes in de historische binnenstad met Currie willen bespreken en tot een ‘educated oplossing’ komen.

Op het MINOWC hebben sinds de afwezigheid van Currie de twee NPS-ministers Patrick Brunings en Diana Pokie afwisselend waargenomen. Currie werd pas op 5 augustus door president Jennifer Simons beëdigd als minister, omdat hij enkele weken uitlandig was.

Nadat hij aantrad heeft hij zich vooral sterk gemaakt om alle scholen landelijk simultaan te laten starten.