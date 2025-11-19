Gajadien: “Een jong duifje als Harish ben ik niet bang voor”

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien ligt niet wakker van de eerdere mededeling van JusPol-minister Harish Monorath die stelde niet klaar te zijn met Gajadien en mogelijk aangifte te doen om na te gaan hoe de VHP’er en anderen toegang hebben gehad tot zijn bankgegevens.

“Ik moet ervoor waken dat mensen die de rechtsstaat moeten bewaken, zich correct aan de regels houden. Een jong duifje als Harish ben ik niet bang voor. Aan mijn integriteit kan zo’n persoon, die de Staat voor miljoenen heeft helpen oplichten, niet komen”, zei de VHP’er op TBN.

Voor wat betreft het benoemingsbeleid, vindt Gajadien dat president Jennifer Simons gefaald heeft door Monorath tot minister te benoemen, terwijl de ABOP’er de Staat tijdens de vorige regeerperiode volgens hem voor miljoenen heeft benadeeld.

“Mensen met een besproken status als Harish Monorath worden minister van Justitie en Politie. Iemand die de Staat voor miljoenen benadeeld heeft en nagelaten heeft, totdat het Openbaar Ministerie de voormalige president geïnformeerd heeft om op te houden om deze man te sturen om staatszaken te verdedigen. Omdat het blijkt dat hij alle zaken bewust of onbewust liet verliezen. En de Staat heeft enorme schade geleden. En zo’n president benoemt zo’n persoon”, stelt de VHP’er tegen TBN (video onder).

De recent aangehaalde zaak over de drie maanden onrechtmatige stortingen van de bezoldiging van Monorath door de Deviezencommissie heeft Gajadien slechts als voorbeeld gebruikt om aan te tonen dat het staatshoofd haar zero-tolerance-beleid slechts met de mond belijdt. Want terwijl zij dat beweert, is er een minister in het kabinet die het niet zo nauw neemt met de wetten van het land.

“Waarvan hij bewust wist dat hij dat nog kreeg, maar hij dacht om dat maar stilletjes te laten doorgaan”, zei Gajadien, die beweert binnenkort nog meer dingen aan te kaarten van dit soort notoire oplichters. Hij stelde overigens niets persoonlijks te hebben tegen de minister.