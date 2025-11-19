HomeNieuws uit SurinameEBS-medewerkers zagen kokosbomen om en laten deze achter in trens
EBS-medewerkers zagen kokosbomen om en laten deze achter in trens

Bewoners in de omgeving van de Gebrandstraat zijn verontwaardigd over werkzaamheden van medewerkers van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS).

Afgelopen week hebben de werknemers meerdere kokosbomen langs de trens omgezaagd, omdat de bomen te hoog waren en storingen veroorzaakten in het elektriciteitsnet.

De omgezaagde bomen werden echter in de trens achtergelaten, zonder dat ze werden opgeruimd. Hierdoor wordt de waterafvoer, volgens buurtbewoners, ernstig gehinderd.

Buurtbewoner Claudia vertelt aan Waterkant.Net dat zij de medewerkers na afloop aansprak op de achtergelaten bomen in de trens. Volgens haar reageerden ze op onbeschofte wijze en gaven als antwoord dat het niet hun taak is om de bomen op te ruimen, waarna ze vervolgens wegredden.

De buurtbewoners vragen zich nu af wie verantwoordelijk is voor het opruimen van de omgezaagde bomen die in de trens liggen. Ze hopen dat er snel een oplossing komt, omdat de situatie niet zo mag blijven.

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet.

