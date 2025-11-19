HomeOnderwerpenJustitie en politieE-bike belandt onder auto bij aanrijding in binnenstad, twee gewonden
E-bike belandt onder auto bij aanrijding in binnenstad, twee gewonden

Een e-bike is in de nacht van 18 op 19 november onder een auto beland bij een aanrijding op de kruising van de Klipstenen- en Wagenwegstraat in Suriname.

Twee personen raakten gewond en zijn per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De oorzaak van de aanrijding is nog onduidelijk.

Zowel de tweewieler als de auto werden door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie zei begin augustus dat de conceptwet om het gebruik van e-bikes in het land te ordenen toen al in voorbereiding was en binnenkort aan De Nationale Assemblee aangeboden zou worden. Dat is inmiddels gebeurd, maar uiteindelijk is er tot op heden niets meer van terechtgekomen.

