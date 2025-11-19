HomeOnderwerpenMaatschappijDertiende container met hulpgoederen naar Suriname geladen, vrijwilliger in zonnetje gezet
Dertiende container met hulpgoederen naar Suriname geladen, vrijwilliger in zonnetje gezet

Dertiende container met hulpgoederen naar Suriname geladen, vrijwilliger in zonnetje gezet
Het laden van de container

Srefidensi Party

Vrijwilligers van de stichting Vrienden van Suriname hebben deze week opnieuw een grote container met hulpgoederen geladen. Het gaat om de dertiende container dit jaar.

Deze keer bestaat de lading voornamelijk uit schoolmeubilair, bestemd voor het scholenproject van de Rotary Club of Paramaribo Residence.

De goederen zijn opgeslagen in de loodsen van ondernemer Martin Hakkert, die de stichting al geruime tijd ondersteunt door kosteloos ruimte ter beschikking te stellen. Tijdens het laden werd kort stilgestaan bij zijn verjaardag.

Als blijk van waardering voor zijn voortdurende gastvrijheid en inzet ontving Hakkert een bijzonder cadeau: een straatnaambord voor zijn “hof”. Hij reageerde zichtbaar verheugd op deze erkenning.

Met de dertiende container zet Vrienden van Suriname haar inspanningen voort om onderwijsinstellingen in Suriname te versterken met goed bruikbaar schoolmeubilair en andere hulpgoederen.

