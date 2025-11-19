Curaçao voor het eerst naar het WK, Haïti breekt vloek van 52 jaar

Het was een knotsgekke voetbalnacht in de WK-kwalificatie. Terwijl Curaçao geschiedenis schreef en Haïti na 52 jaar terugkeert op het grootste podium, ontsnapte Suriname op het laatste nippertje aan totale uitschakeling – dankzij een eigen doelpunt van… de tegenstander.

Curaçao schrijft geschiedenis met eerste WK-ticket

Curaçao heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) een historisch WK-ticket gepakt. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat speelde gelijk tegen Jamaica en dat ene punt was genoeg om zich voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor een wereldkampioenschap.

Voor het kleine eiland is het een megastunt: van voetbaldwerg naar WK-ganger. De spelers vierden het feest uitbundig op het veld, terwijl fans op Curaçao de straat op gingen om de historische kwalificatie te vieren.

Haïti na 52 jaar terug op het wereldtoneel

Ook Haïti beleefde een onvergetelijke nacht. Het land, dat al jaren wordt geteisterd door bendes en politieke chaos, wist zich tóch te plaatsen voor het WK. Haïti eindigde als eerste in een groep met Honduras, Costa Rica en Nicaragua.

Daarmee keert de nationale ploeg terug op het mondiale toneel voor het eerst sinds 1974, toen het WK in Duitsland werd gespeeld. Voor veel Haïtianen is de kwalificatie een zeldzaam lichtpunt in een verder zeer moeilijke tijd.

Suriname hard onderuit, maar WK-droom leeft tóch

Voor Suriname leek de avond volledig in een nachtmerrie te eindigen. Natio ging in Guatemala kansloos onderuit en stond diep in de tweede helft met 3-0 achter. Daarmee dreigde Suriname op basis van doelsaldo naast een felbegeerde plek te grijpen bij de twee beste nummers twee in de Midden-Amerikaanse kwalificatiereeks.

Die twee beste nummers twee mogen in maart samen met vier andere landen de intercontinentale play-offs spelen om de laatste twee WK-tickets. En juist dáár leek Suriname net naast te grijpen.

Wonder in de 93e minuut: eigen doelpunt redt Natio

Maar toen gebeurde het onwaarschijnlijke. In de 93e minuut rolde de bal via een Guatemala-verdediger in het eigen doel: 3-1. Een knullige own goal voor de thuisploeg, maar een levenslijn voor Suriname.

Dat ene doelpunt veranderde alles. Door de 3-1 in plaats van 3-0 hield Suriname nét genoeg over in het doelsaldo om zich tóch te plaatsen voor de play-offs. De nederlaag bleef pijnlijk, maar sportief gezien was het een reddingsboei van formaat. De WK-droom van Suriname leeft dus nog.