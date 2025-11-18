Saya ziet forse salarisverhoging DNA-leden en regering als achtergelaten boobytrap van Santokhi

De Haïtiaanse ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon vindt dat oud-president Chan Santokhi een boobytrap voor de regering van president Jennifer Simons heeft achtergelaten door op het laatste moment de salarissen van leden van de regering en De Nationale Assemblee (DNA) fors middels wetgeving via de volksvertegenwoordiging te laten verhogen. Hierdoor moet Simons nu alle kritiek incasseren voor het feit dat politici fors verdienen, terwijl alle landsdienaren nauwelijks rond kunnen komen met hun salaris.

“Chan sabi san a du. A seti wan boobytrap gi den man. Waarom heeft hij die bedragen toen niet vanaf het begin verhoogd? Hij heeft juist tot op het laatste moment gewacht om het bedrag naar 130.000 SRD te brengen. Dat betekent dat hij wist waarmee hij bezig was.

Jenny kan nu niet komen en binnen enkele maanden alles terugdraaien, omdat er eerst een wet daarvoor moet worden gemaakt. We moeten haar dus tijd geven zodat ze naar al deze zaken toe kan werken. Een bedrijf bouw je niet binnen een dag op. Het neemt tijd”, zei Saya in een interview op D-TV Express.

Saya, die tijdens de vorige regeerperiode een belangrijke sponsor en ondersteuner was van de VHP, benadrukte op dit moment geen enkele politieke partij te ondersteunen, maar wel alle steun te geven aan president Simons.

“Als we haar eenmaal daar hebben gezet, moeten we haar dan ondersteunen. Omdat we betere tijden voor het land en onze kinderen willen hebben”, stelde hij. Wel vindt hij dat de regering Santokhi-Brunswijk te veel geld heeft verspild aan bijvoorbeeld de koop van het Babylon Hotel voor het ministerie van AWJ en een marineschip voor Defensie, terwijl er aan de andere kant nooit geld was voor ziekenhuizen. Het resultaat daarvan is dat veel personen, waaronder ook kinderen, het leven hebben gelaten.

Hij vermoedt dat al deze onnodige uitgaven werden gedaan, zodat bepaalde personen konden stelen. Ook de vele corruptieve gevallen bij het ministerie van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) en de Melkcentrale zijn zaken die president Simons is komen aantreffen. Voor al deze zaken zou het staatshoofd ruimte moeten krijgen om recht te trekken.