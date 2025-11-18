Regenachtig weer dinsdag 18 november in Suriname

Het weer is vandaag regenachtig in het kustgebied van Suriname. In de middag worden matige tot lokaal zware onweersbuien met windstoten verwacht in delen van het kustgebied.

In de avond worden lichte tot lokaal matige buien verwacht in delen van het binnenland. Tegen het einde van de nacht kan lokaal nevel of mist ontstaan, vooral in bosrijke gebieden.

De wind waait uit het noordoosten tot het zuidoosten, met snelheden die oplopen tot 25 km/u. Lokaal kunnen er tijdelijke toenames in de windsnelheid optreden tot maximaal 50 km/u.

De temperatuur loopt op tot een maximum van 32°C en daalt tot een minimum van 23°C.